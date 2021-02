MISTER TESSER | “A FERRARA REAZIONE E PERSONALITÀ”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventiduesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 19:00 la squadra neroverde fa visita alla Spal allo stadio Mazza.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Dai ragazzi mi attendo unadopo la sconfitta con il Vicenza. Serviranno l’approccio giusto e nessuna paura di giocare la propria partita. Con coraggio ein casa di una compagine di spessore come la Spal. Una compagine che ha esperienza, qualità tecniche elevate e organizzazione di gioco. Puntano sul possesso e l’ampiezza: noi dovremo tenere il campo bene, senza abbassarci”. “Il rammarico più grande della gara con il Vicenza è aver subito gol immediatamente dopo il pari. Quello è stato l’errore più grande del match, pur senza aver disputato una delle nostre migliori partite”. “Dispiace ...

