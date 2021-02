Milan, lo strano primato di Calhanoglu: 5 legni in campionato | VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Hakan Calhanoglu, fantasista del Milan, è fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. In questo campionato, però, sta avendo anche tanta sfortuna ... Milan, lo strano primato di Calhanoglu: 5 legni in campionato VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Hakan, fantasista del, è fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. In questo, però, sta avendo anche tanta sfortuna ..., lodi: 5inPianeta

Webtvmilan1899 : Che strano nessuna inchiesta federale per #Buffon, invece si per Ibra dopo lo scontro con Lukaku, che caso. #Milan - PianetaMilan : .@acmilan, lo strano primato di @hakanc10: 5 legni in campionato | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Calhanoglu - della_irene : Dopo tanti anni,fa strano vedere il Milan lì,ma devo dire che mi piace un sacco - outsider1899 : @CarleBa83 @lostronzo1987 @Gazzetta_it Forse sei tu che sei un “po’” strano ?? Rispondi a uno che si lamenta per una… - ArsenicoLupin4 : @ZZiliani @IlMonociglio @rizzoli_fake @moggifake @Pistogolblasta2 @pisto_gol Qui è nettamente rigore per il Milan..… -