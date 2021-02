Lega Pro, Ghirelli: “Dopo il 22 febbraio c’è bisogno di accelerare per le riforme del calcio italiano” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Precisazioni importanti del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro in merito della tanto discussa riforma dei campionati: “Di riforme parliamo da sessanta anni, ed esclusa l’autoriforma (da 90 club a 60, pagata tutta da soli senza pretese per gli altri campionati) della Serie C, non se ne sono fatte. Ho semplicemente dato un consiglio al presidente Gabriele Gravina, Dopo il 22 febbraio pv, chiudi noi presidenti di Lega e quelli delle componenti in una stanza e non ci far uscire fino a quando non si sia varata la riforma dei campionati, con una cultura di sistema del calcio italiano. La Lega Pro da circa due mesi ha conferito deLega al presidente Gravina perché possa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Precisazioni importanti del presidente dellaPro Francesco, presidente dellaPro in merito della tanto discussa riforma dei campionati: “Diparliamo da sessanta anni, ed esclusa l’autoriforma (da 90 club a 60, pagata tutta da soli senza pretese per gli altri campionati) della Serie C, non se ne sono fatte. Ho semplicemente dato un consiglio al presidente Gabriele Gravina,il 22pv, chiudi noi presidenti die quelli delle componenti in una stanza e non ci far uscire fino a quando non si sia varata la riforma dei campionati, con una cultura di sistema del. LaPro da circa due mesi ha conferito deal presidente Gravina perché possa ...

borghi_claudio : @chiaraped @DavideCrusader La Lega sovranista nel governo sovranista ci va se ci sono le elezioni, se non ci sono r… - IlCastiga : RT @Libero_official: La #Lega risale nei sondaggi: dopo la svolta pro-Draghi sfiora il 25% e allunga sul Pd e gli altri partiti https://t.… - fill76_u : RT @Libero_official: La #Lega risale nei sondaggi: dopo la svolta pro-Draghi sfiora il 25% e allunga sul Pd e gli altri partiti https://t.… - ItaSportPress : Lega Pro, Ghirelli: 'Dopo il 22 febbraio c’è bisogno di accelerare per le riforme del calcio italiano' -… - LucianoFCIM : @DiMarzio Gianluca che cottonfioc usano in Lega Pro? Quelli che usano in A non vanno tanto bene.... Una bestemmia… -