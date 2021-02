Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet: il bacio sul set di Don't Look Up è travolgente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet si sono lasciati andare ad un bacio intenso sul set di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay. Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet si sono lasciati andare ad effusioni audaci sul set di Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay distribuito da Netflix. Alcune foto dal set mostrano i due attori particolarmente in sintonia mentre lavorano alle riprese di una sequenza incentrata su una serie di baci appassionati tra i due. Come riportato da Lainey Gossip, la scena in questione vede Timothée Chalamet e Jennifer Lawrence baciarsi con passione mentre sono circondati da alcuni skateboarders. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)si sono lasciati andare ad unintenso sul set di Don'tUp, il nuovo film diretto da Adam McKay.si sono lasciati andare ad effusioni audaci sul set di Don'tUp, il nuovo film di Adam McKay distribuito da Netflix. Alcune foto dal set mostrano i due attori particolarmente in sintonia mentre lavorano alle riprese di una sequenza incentrata su una serie di baci appassionati tra i due. Come riportato da Lainey Gossip, la scena in questione vedebaciarsi con passione mentre sono circondati da alcuni skateboarders. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet: il bacio sul set di Don't Look Up è travolgente… - whotfisthais : e a jennifer lawrence que sempre teve crush nele AAAAAAAAAAA - AliceGermn : RT @PERFECT3NOW: VEDREMO DUE DIVINITÀ GRECHE INSIEME TIMOTHÉE CHALAMET E JENNIFER LAWRENCE - OhmySprouse_ : Raga ma Jennifer Lawrence incinta è esistita davvero o me la so sognata ? - leonfbr : Jennifer Lawrence, Bruna Surfistinha e Grazi Massafera -