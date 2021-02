Italia Independent sigla accordo di licenza con Enea Bastianini (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Italia Independent Group ha concluso un accordo di licenza della durata di due anni con Enea Bastianini, giovane e talentuoso pilota Campione del Mondo in carica di Moto2 che approderà quest’anno alla classe regina MOTO GP in sella alla Ducati vestendo i colori dell’Esponsorama Racing Team. L’accordo di sponsorizzazione si concretizzerà anche nel lancio di una linea di occhiali “targati” Enea Bastianini, al cui design sta lavorando direttamente Lapo Elkann, che verrà presentata al mercato nelle prossime settimane. La commercializzazione di tale nuova linea è prevista cominciare nella seconda metà del 2021. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –Group ha concluso undidella durata di due anni con, giovane e talentuoso pilota Campione del Mondo in carica di Moto2 che approderà quest’anno alla classe regina MOTO GP in sella alla Ducati vestendo i colori dell’Esponsorama Racing Team. L’di sponsorizzazione si concretizzerà anche nel lancio di una linea di occhiali “targati”, al cui design sta lavorando direttamente Lapo Elkann, che verrà presentata al mercato nelle prossime settimane. La commercializzazione di tale nuova linea è prevista cominciare nella seconda metà del 2021.

