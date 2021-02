zazoomblog : Israele: Natanyahu in tribunale accusato di corruzione - #Israele: #Natanyahu #tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Natanyahu

- Inil premier Netanyahu è apparso in tribunale per rispondere all'accusa di corruzione frode e abuso di potere, a poco più di un mese prima delle elezioni in cui il premier auspica di ...Il Likud è Netanyahu, si è lasciato travolgere e inglobare nella personalità del primo ministro che governadal 2009. Netanyahu nei suoi undici anni di governo quell'aria irrequieta non se l'...Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di corruzione nel corso dell’udienza che si è svolta oggi in tribunale a Gerusalemme, sei settimane prima delle elezioni. Il premi ...Il vaccino anti Covid sta funzionando in Israele, dove la campagna di vaccinazione procede speditamente e un terzo della popolazione è già stato immunizzato. Anche se i contagi non si arrestano del tu ...