I minatori di criptovalute stanno facendo incetta di gaming laptop

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Weibo)Acquistare una gpu di alte performance è diventata un’impresa ostica, quasi quanto quella di trovare una Ps5 oppure una Xbox Series X. Ma ora c’è un altro segmento che sta subendo vere e proprie razzie, quello deidi ultima generazione ossia i computer portatili predisposti al gioco, che in molti mercati sono diventati pressoché introvabili. I responsabili di questa carestia tech sono i cripto-ovvero chi allestisce sistemi potentissimi per “estrarre” lecome Bitcoin e, sopratutto nell’ultimo periodo, Ethereum. Semplificando al massimo: il mining dellerichiede ai computer di eseguire elaborati calcoli con una complessità che cresce in modo esponenziale. Per eseguire queste operazioni servono processori e/o schede grafiche sempre più ...