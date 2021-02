**Governo: Draghi su calendario scuola, ipotesi allungamento a fine giugno** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Sul capitolo scuola, nelle consultazioni di oggi il premier incaricato Mario Draghi ha posto una serie di indicazioni e obiettivi. Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico: i ragazzi hanno perso troppi giorni di scuola. Di qui l'ipotesi di un allungamento di un mese dell'anno scolastico fino a fine giugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l'obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza avere ancora i professori assegnati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Sul capitolo, nelle consultazioni di oggi il premier incaricato Marioha posto una serie di indicazioni e obiettivi. Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione delscolastico: i ragazzi hanno perso troppi giorni di. Di qui l'di undi un mese dell'anno scolastico fino agiugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l'obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono lasenza avere ancora i professori assegnati.

