Governo: Calenda-Bonino, 'nostro appoggio ci sarà sempre anche in momenti difficili' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb.(Adnkronos) - L'appoggio a Mario Draghi di Azione e Più Europa "è pieno, incondizionato, permarrà, non si limita a questo momento di entusiasmo generalizzato, ma che abbiamo assicurato al presidente incaricato anche per i momenti difficili che senza dubbio arriveranno". Lo hanno affermato Carlo Calenda ed Emma Bonino al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb.(Adnkronos) - L'a Mario Draghi di Azione e Più Europa "è pieno, incondizionato, permarrà, non si limita a questo momento di entusiasmo generalizzato, ma che abbiamo assicurato al presidente incaricatoper iche senza dubbio arriveranno". Lo hanno affermato Carloed Emmaal termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

