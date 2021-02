Governo: Borghi (B. riformista), 'Pd contribuisca senza paure, agenda Draghi è la nostra' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Credo che il Pd debba capire che dobbiamo fare un salto di fase che, inevitabilmente, porta l'esigenza ad avere un partito che capisce che l'agenda riformista che il Governo Draghi metterà sul campo deve essere la nostra. Dobbiamo contribuire senza reticenze e timori al risultato positivo del Governo che sta per nascere, senza paura dell'interlocutore". Lo ha detto Enrico Borghi, di Base riformista, in una diretta Facebook. "Un Governo o lo si sostiene o no. Se lo sostieni ti fai carico fino in fondo delle implicazioni e rivendichi il tuo modo di agire. Il Pd commetterebbe un errore se pensasse che l'esperienza Draghi è da guardare con disincanto e da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Credo che il Pd debba capire che dobbiamo fare un salto di fase che, inevitabilmente, porta l'esigenza ad avere un partito che capisce che l'che ilmetterà sul campo deve essere la. Dobbiamo contribuirereticenze e timori al risultato positivo delche sta per nascere,paura dell'interlocutore". Lo ha detto Enrico, di Base, in una diretta Facebook. "Uno lo si sostiene o no. Se lo sostieni ti fai carico fino in fondo delle implicazioni e rivendichi il tuo modo di agire. Il Pd commetterebbe un errore se pensasse che l'esperienzaè da guardare con disincanto e da ...

