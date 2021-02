Genova Federica Picasso morta travolta da un tir | aveva appena accompagnato i figli a scuola

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Marassi piange una giovane madrein circostanze tragiche sotto gli occhi di molti passanti rimasti sotto choc., 34 anni, sposata, con, è statada un tir mentre guidava un monopattino elettrico. È successo lunedì mattina in via Monticelli. Nonostante l’intervento dei sanitari pernon c’è stato nulla da fare. La ragazza indossava un casco.e stava rincasando. Potrebbe essere caduta e il camion l’avrebbeo potrebbe essere stata sbalzata a terra dopo un urto con il mezzo pesante. Il conducente del camion, 46 anni, è risultato negativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Genova Federica

... la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse die ZONA K di Milano. Aumenta di conseguenza il ... esperte della creazione digitale: le studiose Laura Gemini , Anna Maria Monteverdi ePatti ,.... " Monopattino pericoloso? È tutto relativo . Molte vittime di incidenti stradali perdono il ...accusa il veicolo protagonista dell' incidente mortale a Marassi in cui ha perso la vita...Marassi piange una giovane madre morta in circostanze tragiche sotto gli occhi di molti passanti rimasti sotto choc. Federica Picasso, 34 anni, sposata, con ...GENOVA - Incidente mortale in Corso Sardegna, in centro a Genova. Sembra che ad aver perso la vita sia una persona che viaggiava su un monopattino. Il fatto è avvenuto all'incrocio con Via Monticelli, ...