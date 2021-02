Cuba sta producendo un vaccino anti-Covid. E presto lo offrirà ai turisti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Cuba senza turismo rischia il tracollo. Il turismo muove gran parte dell’economia dell’isola caraibica e la pandemia – è quasi superfluo specificarlo – ne ha arrestato la crescita esponenziale degli ultimi anni. Se a questo aggiungiamo le sanzioni Usa, inasprite da Donald Trump, la situazione si fa ancora più drammatica. Non a caso lo scorso anno l’economia Cubana ha subito un crollo dell’11%, il peggior calo in quasi trent’anni. Cuba, vaccino gratis ai turisti Anche per questo L’Avana ha deciso di offrire gratuitamente il vaccino anti-Covid che sta producendo non solo alla popolazione, ma anche ai turisti che vorranno visitare Cuba. Si tratta del Soberana 02, prodotto dall’Istituto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb –senza turismo rischia il tracollo. Il turismo muove gran parte dell’economia dell’isola caraibica e la pandemia – è quasi superfluo specificarlo – ne ha arrestato la crescita esponenziale degli ultimi anni. Se a questo aggiungiamo le sanzioni Usa, inasprite da Donald Trump, la situazione si fa ancora più drammatica. Non a caso lo scorso anno l’economiana ha subito un crollo dell’11%, il peggior calo in quasi trent’anni.gratis aiAnche per questo L’Avana ha deciso di offrire gratuitamente ilche stanon solo alla popolazione, ma anche aiche vorranno visitare. Si tratta del Soberana 02, prodotto dall’Istituto ...

