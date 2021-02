Cortina 2021: Ghedina, 'Mondiale partito con un po' di sfortuna, Italia conquisterà 3-4 medaglie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cortina, 8 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo partiti con un po' di sfortuna, con la neve che oggi ha causato lo slittamento della prima gara (combinata femminile ndr.), ma le previsioni dicono che il meteo volgerà al bello tra un paio di giorni. Speriamo". Lo ha detto Kristian Ghedina, ambasciatore dei Mondiali di sci di Cortina 2021, a Radio Anch'Io Sport'. Il campione azzurro della discesa comunque è fiducioso per gli azzurri nonostante l'assenza per infortunio di Sofia Goggia. "Con la Goggia prevedevo 5 medaglie ma anche senza di lei, almeno tre o quattro l'Italia può conquistarle”, ha aggiunto Ghedina. Bassino, Brignone, Paris e Vinatzer sono gli azzurri da cui ci si aspetta di più “ma mi auguro che anche gli altri Italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo partiti con un po' di, con la neve che oggi ha causato lo slittamento della prima gara (combinata femminile ndr.), ma le previsioni dicono che il meteo volgerà al bello tra un paio di giorni. Speriamo". Lo ha detto Kristian, ambasciatore dei Mondiali di sci di, a Radio Anch'Io Sport'. Il campione azzurro della discesa comunque è fiducioso per gli azzurri nonostante l'assenza per infortunio di Sofia Goggia. "Con la Goggia prevedevo 5ma anche senza di lei, almeno tre o quattro l'può conquistarle”, ha aggiunto. Bassino, Brignone, Paris e Vinatzer sono gli azzurri da cui ci si aspetta di più “ma mi auguro che anche gli altrini ...

