Conte a caccia dell’impresa contro la Juve: serve un’Inter formato campionato (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Inter deve ribaltare il ko dell’andata nel return match della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Le scelte di Conte per la gara dell’Allianz Stadium Sarà ancora Juventus Inter. Terzo Derby d’Italia in meno di un mese tra campionato e Coppa Italia, con i bianconeri che partono con i favori del pronostico per staccare il pass per la finale dopo il successo esterno per 2-1 della gara d’andata. Servirà un’impresa sportiva alla squadra di Antonio Conte per ribaltare il passivo all’Allianz Stadium, campo che i nerazzurri non espugnano dal lontano 2013 quando sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ c’era proprio l’ex Ct della Nazionale. Nella sfida della scorsa settimana l’Inter fu trafitta dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, con i nerazzurri che pagarono a caro prezzo due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Inter deve ribaltare il ko dell’andata nel return match della semifinale di Coppa Italialantus. Le scelte diper la gara dell’Allianz Stadium Sarà ancorantus Inter. Terzo Derby d’Italia in meno di un mese trae Coppa Italia, con i bianconeri che partono con i favori del pronostico per staccare il pass per la finale dopo il successo esterno per 2-1 della gara d’andata. Servirà un’impresa sportiva alla squadra di Antonioper ribaltare il passivo all’Allianz Stadium, campo che i nerazzurri non espugnano dal lontano 2013 quando sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ c’era proprio l’ex Ct della Nazionale. Nella sfida della scorsa settimana l’Inter fu trafitta dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, con i nerazzurri che pagarono a caro prezzo due ...

