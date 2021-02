Chi ha paura di una via ai martiri delle Foibe? Il caso di Arco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Trento, 8 feb – Tergiversare su una via ai martiri delle Foibe. Sembra assurdo nel 2021 ma è quello che sta accadendo ad Arco, comune tra i più importanti della Provincia di Trento. Ma facciamo un passo indietro. È agosto 2019 quando il consiglio comunale arcense si trova a discutere una mozione, proposta da CasaPound e portata avanti dall’allora minoranza, per intitolare una piazza o una via alle migliaia di italiani infoibati dai partigiani titini sul finire della seconda guerra mondiale. La mozione passa a sorpresa, nonostante l’ostruzionismo del sindaco Pd Betta e gli interventi negazionisti del consigliere di sinistra Tommaso Uliveri, balzato poi agli onori della cronaca per aver gioito dell’avanzata del Covid in Lombardia e Veneto, regioni colpevoli secondo Ulivieri di essere “leghiste”. Decisivi i voti di alcuni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Trento, 8 feb – Tergiversare su una via ai. Sembra assurdo nel 2021 ma è quello che sta accadendo ad, comune tra i più importanti della Provincia di Trento. Ma facciamo un passo indietro. È agosto 2019 quando il consiglio comunale arcense si trova a discutere una mozione, proposta da CasaPound e portata avanti dall’allora minoranza, per intitolare una piazza o una via alle migliaia di italiani infoibati dai partigiani titini sul finire della seconda guerra mondiale. La mozione passa a sorpresa, nonostante l’ostruzionismo del sindaco Pd Betta e gli interventi negazionisti del consigliere di sinistra Tommaso Uliveri, balzato poi agli onori della cronaca per aver gioito dell’avanzata del Covid in Lombardia e Veneto, regioni colpevoli secondo Ulivieri di essere “leghiste”. Decisivi i voti di alcuni ...

