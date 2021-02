Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 08:30 (Di domenica 7 febbraio 2021) Viabilità DEL 07 FEBBRAIO 2021 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. IN MERITO AI LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, PROSEGUONO SUL GRA FINO AL 20 FEBBRAIO OPERE DI SFALCIO IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 36 E IL KM 44 CIRCA, IN CARREGGIATA SIA INTERNA CHE ESTERNA. AL FINE DI AGEVOLARE I LAVORI SONO ISTITUITE CHIUSURE AL TRANSITO DALLE 7:00 ALLE 18:00 ESCLUSI I FESTIVI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LO SCIOPERO ATAC DI 4 ORE, PREVISTO PER DOMANI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO, DALLE 8,30 ALLE 12,30. LO SCIOPERO INTERESSERÀ L’INTERA RETE ATAC (BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021)DEL 07 FEBBRAIOORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. IN MERITO AI LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, PROSEGUONO SUL GRA FINO AL 20 FEBBRAIO OPERE DI SFALCIO IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 36 E IL KM 44 CIRCA, IN CARREGGIATA SIA INTERNA CHE ESTERNA. AL FINE DI AGEVOLARE I LAVORI SONO ISTITUITE CHIUSURE AL TRANSITO DALLE 7:00 ALLE 18:00 ESCLUSI I FESTIVI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LO SCIOPERO ATAC DI 4 ORE, PREVISTO PER DOMANI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO, DALLE 8,30 ALLE 12,30. LO SCIOPERO INTERESSERÀ L’INTERA RETE ATAC (BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Incidente su viale della Serenissima altezza via Cherso, la linea bus #RomaTpl 548 devia su via Pr… - romamobilita : #Roma #viabilità Incidente a via Trionfale, altezza via di Monte Arsiccio, in corso di normalizzazione servizio lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 02 - 2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 07 FEBBRAIO 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL PRIMO ... FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI ROMA - LIDO, TERMINI - CENTOCELLE E ROMA - ...

L'aeroporto Canova prigioniero della crisi di governo: stallo sul masterplan

...da 54 milioni di euro che Save ha ormai pronto da anni ma che non riesce a uscire da Roma, bloccato ... a potenziare gli interventi di mitigazione ambientale e la viabilità esterna. Tutte operazioni ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 DEL 07 FEBBRAIO 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL PRIMO ... FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI- LIDO, TERMINI - CENTOCELLE E- ......da 54 milioni di euro che Save ha ormai pronto da anni ma che non riesce a uscire da, bloccato ... a potenziare gli interventi di mitigazione ambientale e laesterna. Tutte operazioni ...