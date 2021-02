Lo spot centrista di Bruce “Pierferdi” Springsteen per Jeep (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la 55ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, la casa automobilistica Jeep ha trasmesso “The Middle”, un lungo spot con il cantante Bruce Springsteen che spiega la virtù della via mediana per superare la polarizzazione della politica odierna L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la 55ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, la casa automobilisticaha trasmesso “The Middle”, un lungocon il cantanteche spiega la virtù della via mediana per superare la polarizzazione della politica odierna L'articolo proviene da Linkiesta.it.

Durante la 55ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, la casa automobilistica Jeep ha trasmesso "The Middle", un lungo spot con il cantante Bruce Springsteen che spiega la virtù della via mediana per superare la polarizzazione della politica odierna

