LIVE Sci di fondo, Team Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Federico Pellegrino in coppia con Francesco De Fabiani (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sprint maschile di ieri – Sprint femminile di ieri Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due Team Sprint di Ulricehamn, in Svezia, con cui prosegue la Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021. Italia in gara con sei atleti divisi in tre coppie. La prima e più importante è quella maschile formata da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, attesi a una prestazione di rilievo dopo il terzo posto del leader della Coppa individuale Sprint ieri. L’altra coppia è quella con Davide Graz e Giacomo Gabrielli, una specie di esperimento per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAmaschile di ieri –femminile di ieri Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle duedi, in Svezia, con cui prosegue la Coppa del Mondo di sci di2020-2021. Italia in gara con sei atleti divisi in tre coppie. La prima e più importante è quella maschile formata daDe, attesi a una prestazione di rilievo dopo il terzo posto del leader della Coppa individualeieri. L’altraè quella con Davide Graz e Giacomo Gabrielli, una specie di esperimento per ...

criscuolo_m : -1 da ?@cortina2021? cerimonia di apertura dei mondiali di sci domani domenica 7 febbraio ore 18.00 Rai 2 Ci siamo… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino terzo ma c'è da soffrire per la Coppa di sprint. Trionf… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Vincent Kriechmayr domina davanti a Mayer, 5° Innerhofer, 8° Paris - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino punta al podio. Laurent fuori nei quarti - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: Vincent Kriechmayr domina davanti a Mayer 5° Innerhofer 8° Paris -… -