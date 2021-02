LIVE Australian Open | risultati 8 febbraio in DIRETTA | punteggi ed incroci

(Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli incontri (8) – Gli italiani in campo (8) Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di incontri degli2021. Una nuova avventura a Melbourne ha inizio nella terra dei canguri e vi daremo conto diin questo 8. Il match del giorno sarà per noi italiani la sfida tra Jannik Sinner e il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.11). L’azzurrino viene dal successo nel Great Ocean Road, realizzando qualcosa di significativo. Non si vedeva un tennista conquistare due titoli in carriera a un’età così giovane dai tempi del serbo Novak Djokovic, che ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2021 - Camila Giorgi esordisce contro la kazaka Yaroslava Shvedova: l’azzurra vuole… - livetennisit : Australian Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. In campo 5 azzurri (LIVE) - livetennisit : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - Eurosport_IT : Non vorrete dormire proprio stanotte con il Day 1 degli @AustralianOpen ? Chi resterà sveglio????????? ?? Segui tutti… - rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad TENNIS LIVE (Q&A): Pronostici sugli Australian Open -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Australian

OA Sport

Nel primoOpen in tempi di pandemia il campo è riservato ai soli giocatori, arbitri di ... Quest'anno niente annuncima solo chiamate elettroniche in diretta. Di chi sono le voci? Di ...Cirstea Come posso guardare gliOpen su Eurosport? Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di- Streaming di '...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli incontri (8 febbraio) - Gli italiani in campo (8 febbraio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri degl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Shapovalov, match del primo turno degli Australian Open 2021. Siamo finalmente giunti al primo torneo Slam ...