L’Italia trema | scossa di terremoto avvertita dalla popolazione Paura e gente in strada

(Di domenica 7 febbraio 2021) La terra torna are. Unadidi magnitudo 6 alle 12 e 22 ora locale (in Italia erano le 5 e 22 di domenica 7 febbraio, ndr) ha interessato le Filippine. In particolare il sisma è avvenuto sull’isola filippina di Mindanao con epicentro tra Magsaysay e Bansalan. Secondo il servizio geologico statunitense di monitoraggio Usgs l’ipocentro delsi trovava a 24 chilometri di profondità. Al momento non ci sono notizie su danni a cose o persone. Come riferito da meteoweb.eu: “Bansalan è una municipalità di seconda classe, situata nella Provincia di Davao del Sur, nella Regione del Davao. Le Filippine si trovano nella cosiddetta ‘cintura di fuoco’ nel Pacifico, dove le collisioni delle placche tettoniche e la presenza di vulcani causano un’intensa attività sismica”. Purtroppo questa non è stata ...