Ligue 1 | il Classique va al PSG | Marsiglia ko

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato ilbattendo per 2-0 il: decisive le reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato ilbattendo ilper 2-0. Decisive le reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi, quest’ultimo a segno con assist di Alessandro Florenzi. OM in dieci uomini per l’espulsione di Dimitri Payet, autore di un fallo scellerato ai danni di Marco Verratti. Tre punti che permettono al PSG di mantenere la scia del Lille, attualmente in vetta alla1. Leggi su Calcionews24.com

Marsiglia - PSG , storia de le Classique di Ligue 1. Lens e Marsiglia (nel Classique) e poi contro il Monaco. Kean: "Imparo tutti i giorni da Neymar e Mbappe" Ligue 1. Il PSG si è aggiudicato il Classique battendo per 2-0 il Marsiglia: decisive le reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi, assist di Alessandro Florenzi. La ventiquattresima giornata di Ligue 1 si è conclusa questa sera con il botto, la partita più sentita in Francia: Marsiglia-PSG.