guglielmopicchi : Strategia nel Sahel sarebbe stata più coerente se avessimo ancora controllo Libia...che dovremo riprendere politica… - Agenzia_Italia : La Libia volta pagina. Ecco i quattro uomini alla guida del nuovo governo - infoitinterno : Libia, Varvelli: 'Esito deludente, nuovo governo molto debole' - sardanews : Libia: Ue, nuovo governo transitorio tappa importante - EAMagazine2015 : La Libia ha un nuovo Primo ministro -

Ultime Notizie dalla rete : Libia nuovo

Avvenire

"L'Ue accoglie con favore l'accordo del Forum di dialogo politico della(Lpdf) sull'autorità dell'esecutivo unitario di transizione. Si tratta di una tappa importante ...a lavorare con il...Laha unconsiglio presidenziale. Ma il traguardo della stabilità è ancora lontano.Battuti i favoriti Saleh e Bashagha, il neo premier Dbeibeh è figura controversa. Dbeibeh sarà il premier del governo transitorio che dovrà condurre il paese alle elezioni del 24 dicembre prossimo, 70 ...Tra il 2016 e il 2019 gli arrivi di migranti dall’Africa Occidentale in Italia sono diminuiti del 90 per cento. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) stimava che nel 2016 per la citt ...