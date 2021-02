Il declino del Napoli è il declino di De Laurentiis. Gattuso ne è l’effetto non la causa (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi del Napoli ha assunto ormai i criteri della cronicità. Come era ampiamente prevedibile. Sul Napolista è complesso proporre una ricetta nuova. A noi era tutto perfettamente chiaro da quella sera di dicembre quando De Laurentiis esonerò Ancelotti. Abbiamo visto scorrere davanti ai nostri occhi un film che conoscevamo a memoria anche se era di là da venire. Bastava avere un minimo di sale in zucca, non ci spingiamo neanche a parlare di competenza calcistica. Il resto, la genuflessione dei media a Gattuso, la visione medievale dei tifosi del Napoli, è il contorno. Ha il suo peso ma è fuffa. Ripetiamo: il nodo è Aurelio De Laurentiis. È di lui che si deve discutere. È su di lui che dobbiamo soffermarci. La domanda è: affidereste un’azienda a un uomo che scarica Ancelotti per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi delha assunto ormai i criteri della cronicità. Come era ampiamente prevedibile. Sulsta è complesso proporre una ricetta nuova. A noi era tutto perfettamente chiaro da quella sera di dicembre quando Deesonerò Ancelotti. Abbiamo visto scorrere davanti ai nostri occhi un film che conoscevamo a memoria anche se era di là da venire. Bastava avere un minimo di sale in zucca, non ci spingiamo neanche a parlare di competenza calcistica. Il resto, la genuflessione dei media a, la visione medievale dei tifosi del, è il contorno. Ha il suo peso ma è fuffa. Ripetiamo: il nodo è Aurelio De. È di lui che si deve discutere. È su di lui che dobbiamo soffermarci. La domanda è: affidereste un’azienda a un uomo che scarica Ancelotti per ...

