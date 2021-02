Cuciniamo insieme | le sfrappe di carnevale

Leggi su panorama

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si potrebbe e si dovrebbe scrivere un trattato sul, sia che l'origine del nome sia da carnem levare (cioè togliere la carne) per ricordare l'ultimo opulento banchetto prima della Quaresima, e cioè nel famoso martedì grasso, sia che sia da cursus navalis, cioè corsi di navi per ricordare le sfilate allegoriche e le naumachie che tanto piacevano ai romani e ai loro imperatori. Uno particolarmente attratto da queste battaglie navali in scala ridotta era Nerone. Così i cari allegorici di oggi raccontati peraltro nelle cronache di Giovanni Sercambi a partire dal '400 in limina al Rinascimento, sono probabilmente la riedizione di quel carro del sole che veniva trainato in corteo fin dall'epoca dei babilonesi per andare in corteo benaugurante verso l'equinozio di Primavera con animo lieto e speranza nel nuovo raccolto. Ma il significato ancora più profondo e ...