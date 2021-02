Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021: Jessie Diggins ora è a +342 su Yulia Stupak (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo sci di fondo ha visto concludersi le gare femminili della tappa di Ulricehamn della Coppa del Mondo 2020-2021: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale allunga in testa la statunitense Jessie Diggins, che vanta +342 sulla russa Yulia Stupak, oggi assente. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 1 Diggins Jessie USA 1246 2 Stupak Yulia RUS 904 3 BRENNAN Rosie USA 879 4 ANDEON Ebba SWE 861 5 SORINA Tatiana RUS 780 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 SVAHN Linn SWE 681 8 LAMPIC Anamarija SLO ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo sci diha visto concludersi le gare femminili della tappa di Ulricehamn delladel2020-: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale allunga in testa la statunitense, che vantasulla russa, oggi assente.GENERALEDELSCI DIUSA 1246 2RUS 904 3 BRENNAN Rosie USA 879 4 ANDEON Ebba SWE 861 5 SORINA Tatiana RUS 780 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 SVAHN Linn SWE 681 8 LAMPIC Anamarija SLO ...

