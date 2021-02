Boxe | ci lascia Leon Spinks | campione del mondo dei pesi massimi nel 1978

Leggi su italiasera

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per quanto forti e tenaci sul ring anche i pugili rimangono uomini e nulla possono contro la fragilità della nostra esistenza.ha lottato fino all’ultimo contro un tumore ma oggi, all’età di 67 anni non è riuscito a vincere la sua battaglia e si è spento a Las Vegas.è ricordato per una carriera dilettantistica ailivelli che culminò con la medaglia d’oro alle olimpiadi del 1976. Ma la sua impresa più grande fu quella di battere the GOAT, Muhammad Ali, in un incontro sulle 15 riprese che lo vide vincitore ai punti. Il giovaneaveva 24 anni, Ali 36, e quella vittoria lo portò in cima aldel pugilato professionistico. Riposa in pace. L'articolo proviene da Italia Sera.