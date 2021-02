Bce: Lagarde, 'agiremo fino a fine pandemia, scadenza marzo 2022 per Pepp ragionevole' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La Bce sostiene le famiglie, le aziende e le economie degli Stati membri dall'inizio della crisi. Ha agito rapidamente e ora il Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, Pepp) ha una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro. Era necessario evitare una frammentazione delle condizioni di finanziamento degli Stati della zona euro con l'aumento dei contagi. Ci siamo impegnati a rimanere attivi sui mercati almeno fino a marzo 2022 per sostenere e preservare le condizioni finanziarie in Europa. Il nostro strumento privilegiato è il Pepp": "è uno strumento eccezionale e temporaneo. Come l'ho detto già da marzo del 2020 il nostro impegno nei confronti dell'euro è senza limiti. agiremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La Bce sostiene le famiglie, le aziende e le economie degli Stati membri dall'inizio della crisi. Ha agito rapidamente e ora il Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme,) ha una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro. Era necessario evitare una frammentazione delle condizioni di finanziamento degli Stati della zona euro con l'aumento dei contagi. Ci siamo impegnati a rimanere attivi sui mercati almenoper sostenere e preservare le condizioni finanziarie in Europa. Il nostro strumento privilegiato è il": "è uno strumento eccezionale e temporaneo. Come l'ho detto già dadel 2020 il nostro impegno nei confronti dell'euro è senza limiti....

RaiNews : 'Ho piena fiducia - dice Lagarde in un'intervista al francese Journal Du Dimanche - che Mario Draghi sarà all'altez… - TV7Benevento : Bce: Lagarde, 'agiremo fino a fine pandemia, scadenza marzo 2022 per Pepp ragionevole'... - VELOSPORT1960 : La presidente della Bce, sull'incarico di formare il governo dato al suo predecessore all'Eurotower: 'Ha tutte le q… - perramatteo : RT @ThManfredi: Cristine Lagarde ha risposto a cento economisti - fra cui Piketty - che avevano chiesto di cancellare il debito pubblico de… - fabiozpp : RT @RaiNews: 'Ho piena fiducia - dice Lagarde in un'intervista al francese Journal Du Dimanche - che Mario Draghi sarà all'altezza della sf… -