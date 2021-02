AGCOM blocca i servizi premium non richiesti e a sovrapprezzo sulle SIM: servirà il consenso (Di domenica 7 febbraio 2021) L’AGCOM blocca i servizi premium non richiesti e applicati con sovrapprezzo senza il consenso esplicito degli utenti. La decisione storica arriva con la delibera numero 10/21/CONS. Con questa presa di posizione l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si esprime quindi su un tema molto delicato e che da tempo provoca accese discussioni tra gli utenti di telefonia. La conseguenza principale dell’azione dell’authority è il blocco di default sulle nuove SIM della possibilità di addebito per tutti quei servizi che risultano a pagamento e che non sono richiesti esplicitamente dagli utilizzatori di un numero mobile. La compagnia telefonica sarà quindi chiamata a documentare l’attivazione consapevole del ... Leggi su notizieora (Di domenica 7 febbraio 2021) L’none applicati consenza ilesplicito degli utenti. La decisione storica arriva con la delibera numero 10/21/CONS. Con questa presa di posizione l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si esprime quindi su un tema molto delicato e che da tempo provoca accese discussioni tra gli utenti di telefonia. La conseguenza principale dell’azione dell’authority è il blocco di defaultnuove SIM della possibilità di addebito per tutti queiche risultano a pagamento e che non sonoesplicitamente dagli utilizzatori di un numero mobile. La compagnia telefonica sarà quindi chiamata a documentare l’attivazione consapevole del ...

