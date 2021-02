Abbiamo trasformato il Genoa nel Barcellona

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 febbraio 2021) Cesare: Caro Guido ieri sera solita “intossicata”. E non cominciamo con i soliti giustificazionisti. Non si può dire per giustificare lo scempio dell’orribile 3-4-3 in Coppa con l’Atalanta (orribile perché catenacciaro mentre invece il 3-4-3 è nato come schema offensivo per attaccare nell’Ajax vincente di van Gaal) che quello che vale è il risultato. Allora lo stesso si deve dire di stasera:perso la settima partita contro un coriaceo ma modesto. E questo soltanto vale. Guido: Io come te sono un cultore dei giudizi fondati sui risultati. Che sono l’unico dato oggettivo e non opinabile. Devo dire però che questa volta il Napoli ci ha messo l’anima. Ed è la cosa che più mi preoccupa. Perché se perdi quando ti impegni allo spasimo allora non hai speranza di migliorare. Condivido le valutazioni sulle prestazioni dei singoli ed in particolare ...