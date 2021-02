Via libera di Salvini, per un governo Draghi si amplia la maggioranza «Ursula». Grillo blinda il sì M5s (Di sabato 6 febbraio 2021) Terminato il primo giro di consultazioni. L’apertura di credito maggiore è stata quella del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha chiosato: «Siamo a disposizione, non abbiamo posto condizioni». Sostanziale via libera anche dal capo politico reggente M5s Vito Crimi: «Se e quando si formerà un governo, noi ci saremo con lealtà» Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 febbraio 2021) Terminato il primo giro di consultazioni. L’apertura di credito maggiore è stata quella del leader del Carroccio Matteo, che ha chiosato: «Siamo a disposizione, non abbiamo posto condizioni». Sostanziale viaanche dal capo politico reggente M5s Vito Crimi: «Se e quando si formerà un, noi ci saremo con lealtà»

