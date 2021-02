Una Vita | anticipazioni 7 febbraio | un doloroso addio

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la consueta pausa del sabato, Unatornerà in onda domenica 7alle 15,50 con un doppio appuntamento in cui non mancheranno le emozioni e i colpi di scena, come annunciano ledella soap opera di Canale 5. Innanzitutto, Marcia irromperà in casa di Felipe senza preavviso e l'uomo capirà subito che non ci saranno buone notizie. La giovane, infatti, apparirà affranta e abbattuta e dirà al suo amante di voler immediatamente troncare la loro relazione clandestina in quanto è una donna sposata ormai e deve rispettare suo marito Santiago, il quale sta facendo di tutto per assecondarla e renderla felice. Felipe rimarrà molto deluso e cercherà di far ragionare la Sampaio evidenziando il fatto che loro due si amano e non possono vivere separati, ma la giovane sarà determinata a concludere la loro storia segreta. ...