Serie B, finisce in pareggio il big match dell'U-Power Stadium: 1-1 tra Monza e Empoli (Di sabato 6 febbraio 2021) Termina in pareggio il posticipo del sabato di Serie B tra Monza ed Empoli. La prima e la seconda della classe si dividono la posta in palio con un gol per tempo. Partono forte i toscani, che trovano il vantaggio con Mancuso dopo appena 2 minuti. Nella ripresa l'espulsione di Furlan al 51? rinvigorisce la squadra di Brocchi, che trova il pareggio con Kevin-Prince Boateng che trasforma un calcio di rigore al 69?. Continua spedita la corsa dell'Empoli, che mantiene il distacco dai brianzoli. Monza che rimane invece impantanato nel gruppone in lotta per la promozione.

