Pirlo: 'Contro la Roma abbiamo giocato come loro all'andata'. E su Dybala... (Di sabato 6 febbraio 2021) "abbiamo studiato la partita al contrario rispetto all'andata cercando di difenderci bene e trovare soluzioni a palla recuperata perché la Roma porta tanti giocatori in avanti e lascia spazi - ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021) "studiato la partita al contrario rispetto all'cercando di difenderci bene e trovare soluzioni a palla recuperata perché laporta tantiri in avanti e lascia spazi - ha ...

SchirioD : RT @alessiof89: La Juve di #Pirlo gioca come quella di #Allegri e vince, e lo fa contro una #Roma che gioca come la Juve di #Sarri contro i… - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - PIRLO: 'Vittoria importante contro una grande Roma' - fabry0374 : @capuanogio Si ma lo ha spiegato Pirlo, è stata preparata così la partita, quindi voluto e quindi nessun passo indi… - despecialuan : @MPAPA090 Io non ho scritto nulla contro pirlo e contro i senatori. Tu hai detto che lo ho scritto. Mai scritto. So… - juvemyheart : RT @alessiof89: La Juve di #Pirlo gioca come quella di #Allegri e vince, e lo fa contro una #Roma che gioca come la Juve di #Sarri contro i… -