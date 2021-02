Neonato muore dopo rito battesimale ortodosso: sacerdote indagato per omicidio colposo (Di sabato 6 febbraio 2021) Sta facendo molto discutere ciò che è successo in Romania, dove un bambino di appena sei settimane, è morto dopo essere stato battezzato. Il Neonato è stato battezzato secondo il rito ortodosso, il quale prevede l’immersione per un numero totale di tre volte, di tutto il corpo, testa compresa. E’ accaduto nel nord-est della Romania, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Sta facendo molto discutere ciò che è successo in Romania, dove un bambino di appena sei settimane, è mortoessere stato battezzato. Ilè stato battezzato secondo il, il quale prevede l’immersione per un numero totale di tre volte, di tutto il corpo, testa compresa. E’ accaduto nel nord-est della Romania, L'articolo NewNotizie.it.

