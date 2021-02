Negramaro, Primo Contatto è il preludio del loro ritorno dal vivo (Di sabato 6 febbraio 2021) I Negramaro hanno annunciato una sorpresa/regalo ai fan: il 19 marzo in anteprima streaming su Live Now La pandemia ha limitato molti settori, tra cui quello della musica. Artisti, musicisti e addetti ai lavori si sono trovati bloccati dall’emergenza covid19 e hanno dovuto annullare e/o rinviare il tour in programma e gli altri eventi pianificati. L’arrivo dei vaccini e la successiva campagna stanno infondendo coraggio sull’idea che almeno entro la fine dell’anno potremmo ritornare a vivere normalmente. Sulla scia di questa positività, i Negramaro hanno annunciato un live streaming per il 19 marzo ore 21:00 sulla piattaforma Live NOW. “Primo Contatto” è il nome scelto dalla band pugliese per questo Primo evento in diretta da “La Lanterna Rome” che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Ihanno annunciato una sorpresa/regalo ai fan: il 19 marzo in anteprima streaming su Live Now La pandemia ha limitato molti settori, tra cui quello della musica. Artisti, musicisti e addetti ai lavori si sono trovati bloccati dall’emergenza covid19 e hanno dovuto annullare e/o rinviare il tour in programma e gli altri eventi pianificati. L’arrivo dei vaccini e la successiva campagna stanno infondendo coraggio sull’idea che almeno entro la fine dell’anno potremmo ritornare a vivere normalmente. Sulla scia di questa positività, ihanno annunciato un live streaming per il 19 marzo ore 21:00 sulla piattaforma Live NOW. “” è il nome scelto dalla band pugliese per questoevento in diretta da “La Lanterna Rome” che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal ...

pressitalia : AUCMA svela il primo appuntamento della stagione Tourné 2021/2022 - Il 13 novembre arriva al PalaBarton di Perugia… - SMSNEWSOFFICIAL : @Negramaro in anteprima streaming con “PRIMO CONTATTO” venerdì 19 marzo su LIVENow - sabrynegramaro : RT @RadioItalia: I @Negramaro tornano live! Annunciato il 'Contatto Tour 2021' e 'Primo Contatto', l'anteprima streaming il 19 Marzo! Noi #… - Paoletta_F : Il 'Primo Contatto' dei @Negramaro in attesa del tour DATE LIVE - MusicTvOfficial : Il #PrimoContatto dei @Negramaro in attesa del tour DATE LIVE ???? -