Napoli, le ultime da Venerato sulla formazione di Gattuso: out Bakayoko, Ospina tra i pali (Di sabato 6 febbraio 2021) Napoli le ultime da Venerato sulla formazione di Gattuso:Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 febbraio 2021)ledadi; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Danyblu1982 : RT @FrancescoRoma78: Senza #Lukaku per tre mesi, senza #Lautaro. Con #Vidal fuori le ultime 4 e ora anche senza #Skriniar, #Brozovic un mes… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, in estate #Meret potrebbe partire ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE – Genoa-Napoli, prepartita e ultime novità sugli infortunati: vi aspettiamo alle 20 con il prepart… - TuttoFanta : ?? #NAPOLI: #FabianRuiz ha completato l'iter di visite e ha svolto anche un allenamento. ?? - ilnapolionline : Ultime Atalanta - Per Gasperini contro il Napoli in dubbio un difensore - -