PianetaMilan : #Milan, altamente improbabile la squalifica di #Ibrahimovic per razzismo - Rino2341 : @pap1pap Si spiegherebbero anche i messaggi di Steven Zhang alla squadra post Juve e Milan, un presidente uscente s… - andre85milan : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (riconciliatorio) Dopo un gesto altamente diseducativo, ce ne vuole uno altrettanto 'forte', con un sorris… - lucapagni : Bollettino #Milan (riconciliatorio) Dopo un gesto altamente diseducativo, ce ne vuole uno altrettanto 'forte', con… - finallyZanco : @MSpekled Mi sono altamente stancato di questa vicenda. Mi limito solo a a RT taggando Milan e Raiola. Non si sa mai... ( tentar non nuoce ) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan altamente

Pianeta Milan

I gossip non mi danno fastidio, me ne frego, basta vedere quante cose hanno scritto su di ... Sul: 'Sono un grande tifoso, per me la parola scudetto si può pronunciare, la vedo bene. ...Ilchiama, la Juve risponde. Sotto il diluvio di Marassi, contro la Sampdoria, i campioni d'... Non è stata una partitaspettacolare, ma la squadra di Pirlo ha dato dimostrazione di ...Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è altamente improbabile la squalifica di Zlatan Ibrahimovic per razzismo ...Il doppio ex di Udinese-Verona ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in vista della gara di domani Juventus, Inter, Milan e le “big”? Per Luciano Miani è molto più divertente guardare l’Hellas!