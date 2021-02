Juventus - Roma 1 - 0 live | Ronaldo torna al gol e porta in vantaggio i bianconeri

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - Vasco__gr12 : RT @fut20pt: GOOOOOOOOLOOOOOOOO 13’ Cristiano Ronaldo ?? Juventus 1-0 Roma - Paolo18030138 : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. Gran possesso palla della #Roma ma nessuna conclusione in porta. La #Juventus gioca di rimessa ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

20' - Occasione per la: Cristante tenta il tiro al volo da fuori area. Palla che sfiora l'incrocio dei pali. 17' -in gestione del posseso palla, i giallorossi provano a riorganizzarsi ...Primo Tempo Il primo big match della 21esima giornata di Serie A si svolgerà all'Allianz Stadium tra. Il fischio di inizio dell'arbitro Orsato è atteso alle ore 18:00. Ecco le scelte ...Alvaro Morata commenta il primo tempo di Juve-Roma ai microfoni di Sky: Partita complicata. Avete difeso bene, ma quando ripartite colpite. Cosa serve nel secondo tempo? "Serve ...Reduce dal bel successo contro l'ostico Hellas Verona, la Roma di Paulo Fonseca proverà a dare continuità in uno degli impegni più complicati della stagione e storicamente, ossia cercando di fare ...