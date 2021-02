Il 55% degli elettori M5s vuole il governo Draghi. A favore anche un leghista su due (Di sabato 6 febbraio 2021) Mario Draghi mette d’accordo (quasi) tutti. La scelta del capo dello Stato Sergio Mattarella di affidare all’ex presidente della Banca centrale europea l’incarico di formare un nuovo governo trova consensi trasversali tra gli elettori delle varie forze politiche. Secondo quanto rilevato nel sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, il 60% degli italiani pensa che un governo di alto profilo guidato da Draghi sia la soluzione migliore, mentre il 28% degli italiani guarda a questa incarico in modo critico. Tra questi, i più scettici sono gli elettori della Lega (42%), quelli del M5s (40%) e quelli di Fratelli d’Italia (36%). Tra gli elettori del Pd gradimento all’80% Sta di fatto che comunque la figura del ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Mariomette d’accordo (quasi) tutti. La scelta del capo dello Stato Sergio Mattarella di affidare all’ex presidente della Banca centrale europea l’incarico di formare un nuovotrova consensi trasversali tra glidelle varie forze politiche. Secondo quanto rilevato nel sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, il 60%italiani pensa che undi alto profilo guidato dasia la soluzione migliore, mentre il 28%italiani guarda a questa incarico in modo critico. Tra questi, i più scettici sono glidella Lega (42%), quelli del M5s (40%) e quelli di Fratelli d’Italia (36%). Tra glidel Pd gradimento all’80% Sta di fatto che comunque la figura del ...

