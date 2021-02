I Birmani scendono in piazza contro il Golpe dei generali (Di sabato 6 febbraio 2021) Si chiama Sean Turnell il primo cittadino straniero arrestato dai militari golpisti in Myanmar. Grande amico di “The Lady”, la premio Nobel Aung San Suu Kyi che si trova anch’essa in stato di detenzione, il professor Turnell, australiano e docente di economia alla Macquarie University di Sidney, ha detto all’Agenzia di Stampa Reuters di stare bene, di non aver commesso alcun reato e di non avere paura. “Immagino che presto si saprà che sono stato arrestato”, ha scritto in un messaggio con un emoticon che sorride, che è riuscito a far arrivare all’agenzia di stampa poco prima che tutte le linee di comunicazione in entrata e in uscita dal paese venissero oscurate. “Sono stato accusato di qualcosa, ma non so cosa. Sto bene e sono forte, e non sono colpevole di nulla ”. Dopo queste poche righe, il silenzio, malgrado i ripetuti tentativi di contattarlo. La notizia dell’arresto di Turnell – ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Si chiama Sean Turnell il primo cittadino straniero arrestato dai militari golpisti in Myanmar. Grande amico di “The Lady”, la premio Nobel Aung San Suu Kyi che si trova anch’essa in stato di detenzione, il professor Turnell, australiano e docente di economia alla Macquarie University di Sidney, ha detto all’Agenzia di Stampa Reuters di stare bene, di non aver commesso alcun reato e di non avere paura. “Immagino che presto si saprà che sono stato arrestato”, ha scritto in un messaggio con un emoticon che sorride, che è riuscito a far arrivare all’agenzia di stampa poco prima che tutte le linee di comunicazione in entrata e in uscita dal paese venissero oscurate. “Sono stato accusato di qualcosa, ma non so cosa. Sto bene e sono forte, e non sono colpevole di nulla ”. Dopo queste poche righe, il silenzio, malgrado i ripetuti tentativi di contattarlo. La notizia dell’arresto di Turnell – ...

Si chiama Sean Turnell il primo cittadino straniero arrestato dai militari golpisti in Myanmar. Grande amico di 'The Lady', la premio Nobel Aung San Suu Kyi che si trova anch'essa in stato di ...

Bloccati di nuovo Internet e i Social, arrestato anche il professore australiano Sean Turnell, grande amico e a lungo consigliere economico del Premio Nobel Aung San Suu Kyi ...

Le proteste dei Birmani contro il colpo di Stato: arrestato Win Htein

Da lunedì l'esercito ha riportato il Myanmar sotto il proprio potere. Da allora il popolo non ha smesso di protestare.

