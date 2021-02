Governo Draghi, Salvini vuole fare il ministro: «Ok a un esecutivo di tutti» (Di sabato 6 febbraio 2021) Ogni giorno un passetto di avvicinamento in più verso il Governo Draghi. Ogni giorno spariscono paletti messi il giorno prima. Ora non si parla più di un esecutivo con la data di... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021) Ogni giorno un passetto di avvicinamento in più verso il. Ogni giorno spariscono paletti messi il giorno prima. Ora non si parla più di uncon la data di...

