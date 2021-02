Gattuso a Sky | «Ci siamo fatti due gol da soli Brucia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la sconfitta contro il Genoa in trasferta, il tecnico del Napoli Rinoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il Napoli si è fatto due gol da solo? “Hai detto tutto tu.. Sicuramente complimenti alla squadra per quello che ha fatto, ma è un dato che ci portiamo dietro da tanto tempo. È da tanto che vediamo questi numeri, costruiamo tanto e non riusciamo a realizzare, non è la prima volta. Fa anche parte del gioco: si gioca ogni tre giorni e non ci si allena più, quando vuoi giocare poi qualche errore capita”. Soffrite contro le squadre chiuse? “Non credo sia questo il problema, abbiamo fatto tutto noi. In questo momento bisogna guardare avanti, c’è preoccupazione perché non è la prima partita che perdiamo così quest’anno, ma bisogna andare avanti”. La Coppa Italia è un obiettivo primario o viene prima il campionato? “Sappiamo che ...