Flash News del 6 Febbraio 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021) A Montecitorio si è chiuso il primo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Ultimo colloquio quello con la delegazione dei 5 Stelle, a guidarla Beppe Grippo, che poco prima aveva incontrato i vertici del Movimento insieme a Giuseppe Conte; Al termine del colloqui, il Capo politico Crimi ha aperto “se si formerà un nuovo Governo ci saremo ma serve una maggioranza politica solida“; Prima dei 5 Stelle, il Presidente incaricato aveva incontrato la delegazione della Lega: Salvini apre “siamo a disposizione per il nuovo Governo, non poniamo condizioni su nomi o idee, è l’inizio di un percorso, la prossima settimana entreremo nel merito“; Anche Forza Italia ha ufficializzato il sostegno “all’esecutivo dei migliori“, che gli Azzurri avevano invocato. Fratelli D’Italia, invece, non voterà la fiducia ma promette un’opposizione responsabile; Nel ...