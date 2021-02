Draghi? La classe politica non è acqua Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 6 febbraio 2021) In queste ore si sprecano i parallelismi tra la figura di Marioe i suoi predecessori premier facenti parti della covata di super tecnici con respiro politico: Carlo Azeglio Ciampi e Mario Monti. Parallelismi e assonanze inevitabili e tuttavia non sempre azzeccati. Nel senso che stavolta più che le identità contano le differenze. Ciampi arrivò a palazzo Chigi in una temperie politico-economica drammatica segnata da Tangentopoli; Monti dovette abbattere il Moloch dello spread. Il primo portò in dote la sua mentalità azionista e lo spirito pionieristico che animava quel partito laico e in un certo senso “dei migliori” che rifiutavano le armature ideologiche. Mitica rimane la volta che, da ex governatore e da ministro, si infilò in un budello a Roma in via Andrea Doria, archeologico reperto di Giustizia e Libertà, per discutere di giustizia sociale e patriottismo ...