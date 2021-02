Crisi sulle Terre Infinite porta la morte di Oliver su Italia1, il finale di Arrow 8 in onda il 13 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Il momento dell’addio è dietro l’angolo e con Crisi sulle Terre Infinite in onda su Italia1 oggi pomeriggio, il pubblico assisterà anche alla sconvolgente morto del personaggio che ha dato vita all’Arrowverse cambiando l’impronta e il palinsesto di una rete tanto amata come The CW negli Usa. Dalle 14.00 di oggi sta andando in onda il maxi crossover che ha impegnato tutti gli eroi DC Comics contro l’Anti Monitor per scongiurare così la morte di milioni di persone, ma come farà per salvare il salvabile? Necessita un sacrificio finale e sconvolgente, proprio quello di Oliver. L’appuntamento con il maxi crossover Crisi sulle Terre ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Il momento dell’addio è dietro l’angolo e coninsuoggi pomeriggio, il pubblico assisterà anche alla sconvolgente morto del personaggio che ha dato vita all’verse cambiando l’impronta e il palinsesto di una rete tanto amata come The CW negli Usa. Dalle 14.00 di oggi sta andando inil maxi crossover che ha impegnato tutti gli eroi DC Comics contro l’Anti Monitor per scongiurare così ladi milioni di persone, ma come farà per salvare il salvabile? Necessita un sacrificioe sconvolgente, proprio quello di. L’appuntamento con il maxi crossover...

matteorenzi : La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia. E finalmente si parla di contenuti. Questa crisi no… - Confcommercio : “Non faremo mancare a #MarioDraghi il nostro contributo. Le imprese, allo stremo, hanno bisogno di risposte chiare… - fattoquotidiano : #CRISIDIGOVERNO Un tema che ha appassionato i nostri lettori: in moltissimi ci hanno scritto per farci sapere la lo… - superdodo22 : RT @spiazzata: Articolo 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sulle crisi di governo - Ahoneststarfish : Ciaooo ragaa stanno trasmettendo 'Crisi sulle terre infinite' niente #Amici20 per oggi, per caso fanno anche la replica? -