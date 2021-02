Consultazioni, Salvini dopo il colloquio con Draghi: «Non abbiamo posto condizioni, c’è una sensibilità comune». Ora tocca al M5s – La diretta (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel terzo e ultimo giorno di Consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, l’ex numero uno della Bce ha ricevuto la delegazione del Carroccio formata dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Assente invece Giancarlo Giorgetti, il numero due del partito, sostenitore di un supporto leghista a Draghi. Salvini, al termine delle Consultazioni, ha riferito che la Lega è «a disposizione» del professor Draghi, con cui, «sui temi concreti relativi all’idea dell’Italia» ci sono aspetti che «coincidono». dopo la Lega, a chiudere il primo giro di Consultazioni, sarà il turno della delegazione del M5s dove, fino all’ultimo, è proseguito lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio, ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel terzo e ultimo giorno didel premier incaricato Mario, l’ex numero uno della Bce ha ricevuto la delegazione del Carroccio formata dal leader Matteoe dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Assente invece Giancarlo Giorgetti, il numero due del partito, sostenitore di un supporto leghista a, al termine delle, ha riferito che la Lega è «a disposizione» del professor, con cui, «sui temi concreti relativi all’idea dell’Italia» ci sono aspetti che «coincidono».la Lega, a chiudere il primo giro di, sarà il turno della delegazione del M5s dove, fino all’ultimo, è proseguito lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio, ...

