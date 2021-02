Ciclismo, Peter Sagan è positivo al Covid (Di sabato 6 febbraio 2021) Peter Sagan è positivo al Coronavirus. Il ciclista slovacco, il fratello Juraj e il compagno di squadra Erik Baska hanno contratto il Covid durante il training camp in Gran Canaria con la Bora-Hansgrohe. Tutti e tre, come comunicato dal team, stanno bene e si trovano già in isolamento. Un contrattempo che potrebbe far ritardare l’esordio di Sagan che avrebbe dovuto essere al via della Omloop Het Nieuwsblad e della Kuurne-Bruxelles-Kuurne il 27 e 28 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)al Coronavirus. Il ciclista slovacco, il fratello Juraj e il compagno di squadra Erik Baska hanno contratto ildurante il training camp in Gran Canaria con la Bora-Hansgrohe. Tutti e tre, come comunicato dal team, stanno bene e si trovano già in isolamento. Un contrattempo che potrebbe far ritardare l’esordio diche avrebbe dovuto essere al via della Omloop Het Nieuwsblad e della Kuurne-Bruxelles-Kuurne il 27 e 28 febbraio. SportFace.

sportface2016 : #Ciclismo | Peter #Sagan è positivo al #Covid19 - RaiSport : Peter #Sagan positivo al #coronavirus Lo slovacco era impegnato in un training camp in Gran Canaria ??… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Covid, positivo Peter #Sagan al raduno di Gran Canaria: sta bene ed è in quarantena - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Covid, positivo Peter #Sagan al raduno di Gran Canaria: sta bene ed è in quarantena - ZuzkaGresova : RT @Gazzetta_it: #Covid, positivo Peter #Sagan al raduno di Gran Canaria: sta bene ed è in quarantena -