Amici, Evandro dopo l’eliminazione scatena i fan: messaggi con Samuele (Di sabato 6 febbraio 2021) Il cantante di Guacamole ha perso la sfida nella puntata di sabato 6 febbraio 2021 e ha lasciato la scuola: i primi messaggi hanno scatenato il pubblico di Twitter L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 febbraio 2021) Il cantante di Guacamole ha perso la sfida nella puntata di sabato 6 febbraio 2021 e ha lasciato la scuola: i primihannoto il pubblico di Twitter L'articolo proviene da Gossip e Tv.

_proudmixer : Quanta voglia ho di vedere Amici sapendo che Evandro sarà eliminato? Meno di zero. #Amici20 - antaertide : RT @vivereinbilico: Diciamo che Evandro non è un tipo da Amici e si è capito dalla prima puntata, però noi lo amiamo così??. #Amici20 https:… - martieaka : RT @rodens_: Evandro Indonesia che segue amici ed è dispiaciuto per Evandro italiano, resterà la cosa migliore di questa edizione di amici… - InnamorataDiBen : Stanotte ho sognato che stavo ad amici e piangevo all'eliminazione di evandro - xmisslou_ : RT @thisisacasino: la produzione: evandro allora non devi dire niente, capito la gente non deve sapere evandro:???????? *un'ora dopo* evandro… -