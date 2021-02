Una Vita: Carriera, Vita Privata e Curiosità su Amparo Fernández, Susana Ruiz nella Soap (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il personaggio di Susana Ruiz sta per lasciare Una Vita. Prima di salutarlo, scopriamo qualcosa sull’attrice che lo interpreta, Amparo Fernández. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il personaggio dista per lasciare Una. Prima di salutarlo, scopriamo qualcosa sull’attrice che lo interpreta,

matteosalvinimi : Sconfigge una rara forma di tumore e all’uscita dall’ospedale trova due volanti della Polizia, con le luci accese.… - raffaellapaita : «Lo dico senza enfasi, @matteorenzi ha fatto una delle cose più preziose del fare politica: si è speso per migliora… - piersileri : Stile di vita sano, screening e diagnosi precoce: la prevenzione è l’arma migliore nella lotta contro il cancro. Un… - andrewsword2 : RT @brunellabertoni: Una curiosità Una domanda che ho rivolto anche in classe: quale acquisto fatto nel 2020 ha avuto particolare importan… - advordylan : RT @NDERCULOEMILY: Chi trova iconico l'aereo mandato dai gregorelli, è peggio di chi l'ha mandato. L'aereo è stato chiaramente fatto per sm… -