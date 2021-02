(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è un semplice fornitore, ma una realtà che si propone come consulente di business,è la software house perche prevede un approccio “win win”, istituito sulla creazione di una sinergia produttiva con il cliente, con ildi un system integrator. Dal 2008 inaugura una rivoluzione che porta a una specializzazione nell’ambito della piattaforma per. Una preparazione che ha condotto allo sviluppo di Magesquared, il2 con il turbo. Il cliente approfitta di un percorso di specializzazione in ambitoe VTECRM avviato nel 2008. Le competenze di system integrator associate a un costante processo di trasformazione e innovazione caratterizzano l’azienda, che è verticale ...

CorriereCitta : Soluzioni eCommerce Magento 2, ITTweb: il partner a valore aggiunto - 4eCom_ : 4eCom continua a fare notizia ?? ?? - ionos_it : Metti online il tuo catalogo e crea il tuo e-shop con noi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Soluzioni eCommerce

Il Corriere della Città

... bar ed edicole abilitate con un ventaglio si servizi eadatti praticamente a tutti i ... cioè, il proximity payment supererà di gran lunga il valore delle transazionie peer - to - ...... dal catalogo prodotto alledie omnichannel. La piattaforma You&Safilo è stata pensata per essere efficace, performante e di facile utilizzo, tenendo in considerazione tutti gli ...Grazie a Mapp Cloud, ePRICE sarà in grado di ricreare la visione unica del cliente e di ottenere preziosi customer insight ...New Look, storico negozio di abbigliamento uomo & donna di Siderno (RC), fondato nel 1967, ha deciso di aprirsi alla rivoluzione digitale, lanciando il suo sito e-commerce dove è possibile trovare cin ...